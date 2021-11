TV+ kasım ayı içerikleri belli oldu - Son Dakika

Dijital televizyon platformu Tv+'ın kasım ayı içerikleri belli oldu. Platformda, dünyaca ünlü yapımların yanı sıra yerli yapımlar da yer alıyor.

TV+, kasım ayında da dünyanın ilgiyle takip ettiği yapımları kataloğuna eklediğini duyurdu. Platformda yayınlanacak diziler arasında 'Love Life', 'Angela Black', 'Annika' 'Upright' ve 'Philharmonia' yer alıyor. Bu ay yayınlanacak filmler arasında ise 'Judas and The Black Messiah', 'Birds of Prey', 'Doctor Sleep', 'Motherless Brooklyn', 'It Chapter Two', 'The Good Liar', 'Sonic The Hedgehog', 'Aykut Enişte' ve 'Tatlım Tatlım' olduğu bildirildi.

LOVE LIFE'IN İKİNCİ SEZONU YER ALIYOR

Yapılan açıklamada, "Bu ay sadece TV+'ta yer alacak diziler arasında insanların hayatlarının aşkını bulma sürecinde başlarına gelenleri konu alan 10 bölümlük mini dizi 'Love Life'ın ikinci sezonu, mükemmel gözüken hayatının arka planında yaşadığı kötü tecrübeleri konu edinen ve başrolünde Joanne Froggatt'ın olduğu 'Angela Black', açıklanamayan cinayetleri çözmeye çalışırken hayatı ve işi arasında sıkışan bir kadının hayatını anlatan 'Annika' yer alıyor" denildi.

YALNIZCA TV+'TA YER ALACAK

Bu ay dijital platforma eklenecek ve sadece burada gösterime girecek diğer diziler arasında ise piyanosu ile yollara düşen bir müzisyen ile genç bir kızın Avustralya çölünde başından geçenlere odaklanan 'Upright' ve dünyaca ünlü Filarmoni Orkestrası'nın başına geçen yeni orkestra şefi ile orkestrada değişen dengeleri anlatan 'Philharmonia' öne çıkıyor.

BELGESEL SEVERLER DE UNUTULMADI

Belgesel severlerinde unutulduğu platformda yayınlanacak belgeseller arasında 20. yüzyıl Amerika'sında organize suçun ortaya çıkışını detaylandıran, içinde dizi tadında hikayeli anlatımların da bulunduğu Amerikan televizyon belgeseli 'The Making of The Mob', paranormal olaylarla gerçek karşılaşmaları sunan 'True Horror', dedektiflerin kurbanların hayatlarıyla ilgili incelemelerde bulunduğu 'If I Should Die' yer alıyor.

Bu ay sadece TV+'ta yayınlanacak bir diğer belgesel ise kraliçenin taç giyme töreninden günümüze kadar olan saltanatının iç hikayesini anlatan 'Secrets of the Royals: Inside the Crown' olacağı ifade edildi.

ONLARCA FİLM DE BU PLATFORMDA

Bu ay platformda onlarca filmin de yer alacağı duyuruldu.

Kasım'da yayınlanacak olan 'Judas and The Black Messiah', 1960'ların sonlarında Chicago'da Kara Panter Partisi'nin Illinois şubesi başkanı Fred Hampton'ın FBI muhbiri William O'Neal tarafından ihanete uğramasını konu alıyor.

TV+ ekranlarında yayınlanacak diğer filmler arasında Stephen King'in 1977 tarihli romanı The Shining'in devamı olan 'Doctor Sleep', 1950'lerin New York'unda geçen ve

Tourette Sendromu'na yakalanmış bir dedektifin, yakın arkadaşının cinayetini çözmeye çalışmasını konu alan 'Motherless Brooklyn' dikkat çekiyor.

Kasım takvimindeki diğer filmler arasında ise yirmi yedi yıl sonra şeytani palyaço Pennywise'ın kasabaya geri dönüşüyle yaşananları konu alan korku filmi 'It Chapter Two', Nicholas Searle'ün aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan, sahtekar bir adam ve varlıklı bir kadın arasında gelişen hikayeyi konu edinen 'The Good Liar', aynı isimli video oyunundan sinemaya uyarlanan ve devletin mavi kirpi Sonic'i yakalaması için çılgın bilim insanı Dr. Ivo Robotnik'i görevlendirmesiyle gelişen olayları konu edinen 'Sonic The Hedgehog' yer alıyor.

Dört çiftin tanışmasının ve evliliğe kadar giden yolda yaşadıkları her türlü zorluk ve mutluluğun anlatıldığı 'Tatlım Tatlım' ile yalnızlığından şikayetçi olan, aynı zamanda aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu alan 'Aykut Enişte' de kasım ayında yayınlanacak Türk filmleri arasında ön plana çıkıyor.