TV+'tan çocuklara karne hediyesi - Son Dakika
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TV+'tan çocuklara karne hediyesi

7 saat önce

Türkiye'nin yeni nesil televizyon izleme platformu TV+, öğrencilerin sömestir tatilini eğlenerek geçirmeleri için çocuk kanallarını tüm üyelerine açacak.

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Türkiye'nin yeni nesil televizyon izleme platformu TV+, öğrencilerin sömestir tatilini eğlenerek geçirmeleri için çocuk kanallarını tüm üyelerine açacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in Türkiye'nin her yerinde, her yaştan kullanıcısı tarafından en fazla izlenen dijital TV platfomu TV+, çocuk izleyicilerini sömestir tatilinde eğlendirecek bir karne hediyesi hazırladı.

2019'da 1,5 milyar saat izlenme süresine ulaşan TV+, 20-26 Ocak tarihleri arasında çocuk kanallarını tüm üyelerine hediye ediyor. Geçen yıl en çok çocuklara yönelik dizilerin izlendiği TV+'ın kanalları arasında yer alan Disney Channel, Disney Junior, Cartoon Network, Baby TV, Duck TV, Minika Çocuk, Minika Go ve TRT Çocuk HD, bir hafta süresince ücretsiz izlenebilecek.

Kullanıcıların tercihlerine göre seçilen Harry Potter Serisi, 4N1K, Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas, The Lion King, Kral Şakir, The Lego Movie ve Wall-E gibi yapımlar, çocukların tatil keyfine keyif katacak. Zengin içeriğiyle her yaştan izleyiciye hitap eden TV+, 2020'de de dünyada ve Türkiye'de ses getiren pek çok film ve diziye ev sahipliği yapacak.

Türkiye, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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