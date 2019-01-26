Son Dakika Haberleri: Tv+'tan Miniklere Sömestirde Film Şöleni

Tv+'tan Miniklere Sömestirde Film Şöleni

1 saat önce

Dijital televizyon platformu TV+, sömestirde çocuklar için film şöleni sunuyor.

Tv+'tan Miniklere Sömestirde Film Şöleni, System.String[]
Dijital televizyon platformu TV+, sömestirde çocuklar için film şöleni sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin her yerinde, her yaştan kullanıcısı tarafından en çok izlenen dijital TV platformu TV+, minik izleyicilerini eğlenceye doyuracak bir karne hediyesi hazırladı.

Aktif kullanıcı sayısında 3 milyonu aşan TV+, minik izleyicilerine ekran başından ayrılamayacakları bir film serisi sunuyor. Mobil TV ve IPTV'den yayınlanan dünyada ve Türkiye'de en çok izlenen animasyon ve fantastik filmler, hayal güçlerini zenginleştirmenin yanında tatil keyfine keyif katıyor.

Çocuk ve genç kullanıcıların tercihlerine göre seçilen Storks, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar, Sünger Bob, Lego Filmi, Neşeli Ayaklar, Baykuş Krallığı Efsanesi, Ayı Yogi, Spiderwick Günlükleri, Pepee, Altın Pusula, Harry Potter serisi, Buz Devri, Angry Birds, Jumanji ve Köstebekgiller'in de aralarında olduğu yüzlerce etkileyici yapımla can sıkıntısına fırsat bırakmıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:12 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, TV, Ekonomi
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