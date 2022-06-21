TV yönetmeni 4 yaşındaki oğluyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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TV yönetmeni 4 yaşındaki oğluyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

21.06.2022 10:21
TV yönetmeni 4 yaşındaki oğluyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

KADIKÖY'de 4 yaşındaki oğluyla yolun karşısına geçmek isteyen TV yönetmeni Alican Güven, hız yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KADIKÖY'de 4 yaşındaki oğluyla yolun karşısına geçmek isteyen TV yönetmeni Alican Güven, hız yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin çarptığı Güven, oğlunun içinde olduğu bebek arabasını hızla iterek, yere düştü. Baba hafif yaralanırken, oğlu kazayı yara almadan atlattı. Sürücü kazadan sonra kaçtı.

Feneryolu Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 16.00 sıralarında, eşi ve 4 yaşındaki oğlu Kerem ile birlikte yürüyüş yapan TV yönetmeni Alican Güven'e, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir otomobil çarptı. Güven çarpmanın etkisiyle oğlunun bulunduğu bebek arabasını son anda yolun karşısına doğru iterek, yere düştü. Güven'e çarpan 34 AY 359 plakalı otomobilin sürücüsü, hızla uzaklaştı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güven'in vücudunda ezikler olduğu belirlenirken, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Güven, kendisine çarptıktan sonra kaçan sürücüden şikayetçi oldu.  "CAN HAVLİYLE OĞLUMUN İÇİNDE OLAN ARABASINI İTTİM"Oğluyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan baba Alican Güven, "Karşıya geçmek isterken önümde puset vardı. Araba aniden aşırı hızlandı, sağ tarafımdan çarptı. Can havliyle oğlumun pusetini ileri doğru ittim. Sonra da yere düştüm. Çevredekiler yardıma geldiler. Eşim çarpan arabayı kullanan kadın sürücüye tepke gösterdi. Sürücü de eşime 'Niye bağırıyorsun?' deyip, arabasına bindi. Sonra da bastı gitti. Polise gittim ve şikayetçi oldum.

Hiçbir şekilde ne bana ne de bebek arabasıyla yere düşen oğluma "diye konuştu.

ARABA ÜSTLERİNDEN GEÇTİ ZANNETTİMÇok korktuğunu söyleyen Burcu Güven "Eşim ve pusetteki çocuğum önden ben arkalarından gidiyordum. Aslında eşim her zaman dikkatlidir. Hep sağına soluna dikkat eder. Dört yol ağzında arabalar geçiş yaparken, karşıdan gelen araba durdu, yol müsait diye eşim çocuğumla geçti. Tam o sırada arabanın hız yaptığını gördüm. Ben araba üzerlerinden geçti sandım. Allah'tan eşim bebek arabasını can havliyle itiyor. O bebek arabası dönse, arabanın altında kalacak evladım. Allah koruyor. Sürücüye ne yapıyorsun diye bağırınca önce indi arabadan, sonra yeniden binip gitti" dedi. Polis kazayla ilgili başlattığı soruşturmada bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Güven'e otomobilin çarptığı görülüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TV yönetmeni 4 yaşındaki oğluyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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