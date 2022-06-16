TV100'deki canlı yayında süren tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi! "Aha müdahale ettiler" sözleri dikkat çekti - Son Dakika
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TV100'deki canlı yayında süren tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi! "Aha müdahale ettiler" sözleri dikkat çekti

16.06.2022 10:53

Dün akşam TV100 ekranlarında süren Eşit Ağırlık programında konuklar hayat pahalılığı ve ekonomi üzerine hararetli bir tartışma yaşarken tam o sırada elektrikler kesildi. Konuklardan biri, "Aha müdahale ettiler" sözleriyle espri yaparken, programa devam edilemeyeceği duyuruldu.

TV100 ekranlarında dün akşam canlı yayınlanan Eşit Ağırlık programında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bir ara ekonomi üzerine yaşanan tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi.

"AHA MÜDAHALE ETTİLER"

Işıkların sönmesinin ardından ekran kararsa da bir süre daha konukların sesi yayına verildi. O anda konuklardan birisi, "Aha müdahale ettiler" diyerek espri yaptı. Ardından reklam arası verildi.

"SİSTEMDEN KAYNAKLI BİR SORUNDAN YAYINA DEVAM EDEMİYORUZ"

Yaşanan aksilik sonrasında Gazeteci Erdoğan Aktaş daha sonra Twitter'dan bir açıklama yaptı. Aktaş, yaptığı açıklamada programa devam edemeyeceklerini belirterek, "Bilgilendirme: Elektrik sisteminden kaynaklı bir sorundan dolayı yayına devam edemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Canlı yayındaki tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi: Aha müdahale ettiler
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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