Usta gazeteci Latif Şimşek canlı yayında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Usta gazeteci Latif Şimşek canlı yayında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

29.10.2022 23:00

TV100 ekranlarında Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programının canlı yayında fenalaşan usta gazeteci Latif Şimşek hastaneye kaldırıldı.

TV100 ekranlarında korkutan dakikalar yaşandı. Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair'e tv100.com yazarı Latif Şimşek, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Sarı, Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat konuk oldu.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

İlk yerli otomobil Togg'un banttan indirilmesi programda konuşulurken yayına Ankara'dan bağlanan Şimşek canlı yayında fenalaştı.

Canlı yayında korkutan anlar! Usta gazeteci Latif Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ardor, Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şimşek, doktorunun izin vermemesi nedeniyle yayına devam edemeyecek.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta gazeteci Latif Şimşek canlı yayında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
23:12 Cumhuriyet Bayramı videosu Zafer Partisi'nde kriz çıkardı! Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi istifa kararı aldı
22:39 Usta gazeteci Latif Şimşek canlı yayında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Togg'a bir renk daha eklendi
22:20 Selahattin Demirtaş'la ilgili HDP'den çarpıcı çıkış: Fikir ayrılıkları var
22:00 Fabrikasının açılışı yapılan Togg ilk olarak büyükelçi ve valilere verilecek
21:57 Vatandaşlar Togg alabilmek için ellerindeki araçları şimdiden satılığa çıkardı
21:41 Çin'den gelen haber korkuttu! Koronavirüs bugüne kadarki en bulaşıcı varyantı ortaya çıktı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu ünlü spiker Cem Öğretir'e kahkaha attırdı
20:42 Cadılar Bayramı kutlamaları Güney Kore'de faciaya neden oldu! Yüzlerce ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 23:41:34. #1.11#
SON DAKİKA: Usta gazeteci Latif Şimşek canlı yayında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement