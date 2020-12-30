TV100 Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

TV100 Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 09:13
TV100 Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu, AA'nın

TV100 Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TV100 Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kelkitlioğlu, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Kelkitlioğlu, "Bu yıl dünyadaki olaylar açısından koronavirüs illeti dışındaki en önemli konulardan bir tanesi ABD'deki bu ırkçı protestolardı. O protestoları yakından takip ettim, bu olayın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durum aslında yüzyıllardır kanayan bir yaranın, özellikle siyahilere karşı yapılan şiddetin ve ayrımcılığın artık çığlığa dönüşmesidir. O ötekileştirmeye, o itilmişliğe gösterilen müthiş bir tepki. Floyd bunun simgelerinden bir tanesiydi. Fotoğraf kalitesi olarak da gerçekten güzel bir fotoğraf, o sebeple bu fotoğrafa oy verdim." dedi.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy veren Kelkitlioğlu, "Bu fotoğraf çocuklar için imkansız hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Hem spor sevgisi hem de çocukların zekası beni çok etkiledi." ifadesini kullandı.

Kelkitlioğlu, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını seçti.

Muhammed bebeğin mutluluğunun hem Türkiye'nin uzanan yardım elini ve bir babanın mutluluğunu, hem de Suriye'de yaşanan insanlık dramını ortaya koyduğunu belirten Kelkitlioğlu, "Bir babaya daha fazla ne verebilirsin ki? Bu açıdan bence tartışmasız çok güzel bir fotoğraf. Hikayesi inanılmaz güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

"AA'nın fotoğrafa vermiş olduğu önem beni son yıllarda çok etkiliyor"

AA'nın fotoğraf alanında yaptığı çalışmaları beğendiğini dile getiren Kelkitlioğlu, şöyle konuştu:

"AA'da istediğiniz fotoğrafı bulabiliyorsunuz. Bir de tabii AA'nın dünyadaki yaygınlığı, dünyadaki olaylara karşı refleksi ve haberin en önemli unsurlarından bir tanesi olan fotoğrafa vermiş olduğu önem beni son yıllarda çok etkiliyor. Kaliteli, kullanılabilir, hikayesi olan fotoğraflar görüyoruz.

Fotoğraf hafızaları tazeleyen bir unsur, yazı kadar önemli. Hani 'söz uçar yazı kalır' derler, söz uçar fotoğraf da kalır. O nedenle bazen yazarak, konuşarak bile anlatamayacağınız birçok şeyi bir fotoğraf karesiyle üstüne belki hikayeler, kitaplar yazılabilecek unsurlar haline getirebiliyorsunuz. AA'nın bunu 'Yılın Fotoğrafları' oylamasını gelenekselleştirmiş olması da bence çok değerli."

Oylamadaki bazı fotoğrafların daha etkileyici alternatiflerini gördüğünü kaydeden Kelkitlioğlu, fotoğraf çeşitliliği ve kategori sayısının da arttırılabileceği önerisinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Murat Kelkitlioğlu, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TV100 Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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