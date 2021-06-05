TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan

Dün akşam TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verildi. Kırmızı Oda'da oynayan Erkan Petekkaya ise cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine ateş püskürdü.

"SENİN KANALINDA OLDUĞUM İÇİN UTANIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullandı.

"NE SARHOŞU YA ÇOK AYIP"

Kısa sürede gündem olan Petekkaya, paylaşımını yayından kaldırarak kendisi için "Sarhoşsun galiba" yorumu yapanlara cevap verdi. Kırmızı Oda dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde dans ettiği anları paylaşan oyuncu, "Bu da benim yanıtımdır tüm olanlara. Ve montajda bize katlanan gizli kahramanlar. Sarhoş yazıyorlar. Yahu yuh. Ayıp çok ayıp. Ne sarhoşu. Çok ayıp. İzlediğinizi bir sarhoş mu yaptı? Yuh ayıp çok ayıp. Bence sizin kafanız allak bullak" dedi.