TV8'den Fox TV'ye "Yemekteyiz" yanıtı - Son Dakika
Son Dakika Magazin TV8'den Fox TV'ye 'Yemekteyiz' yanıtı - Son Dakika Magazin

TV8'den Fox TV'ye "Yemekteyiz" yanıtı

6 saat önce

TV8 yeni bir açıklama yaparak iddiasını yeniledi: Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında "Yemekteyiz" formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir.

TV8'den Fox TV'ye

TV8 yeni bir açıklama yaparak iddiasını yeniledi:


Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında "Yemekteyiz" formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur. Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında "Yemekteyiz" formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.


1- TV8'de yayınlanmakta olan "Yemekteyiz" formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak " Zuhal Topal'la Sofrada" adıyla kopyalanmıştır.


2- Söz konusu kanal, tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye'de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan  "Yemekteyiz" formatının kopyasına "Momsters" (Zuhal Topal'la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.


3- Fox TV, söz konusu açıklamasında "Momsters" ( Zuhal Topal'la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır.


4- Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez'in Işık Üniversitesinde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesinde görev yapmaktaydı.


5- Fox TV'nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz. "Zuhal Topal'la Sofrada" programı "Yemekteyiz" programına taklit denecek kadar benziyor mu? Benzemiyor mu?

Fox, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:34 
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