TVekstra ve Adform iş birliğine MarTech Awards 2021 ödülü - Son Dakika

TVekstra ve Adform iş birliğine MarTech Awards 2021 ödülü

16.03.2021 14:54
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TVekstra'nın teknolojisi ve Adform ile globalde çalışan BMW ve ajansı Hype tarafından Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve Yeni BMW 5 Serisi otomobiller için gerçekleştirilen The Magic Remote projesi, MarTech Awards 2021'de "Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı" ödülüne layık görüldü

TVekstra, dijital reklamcılığın en hızlı büyüyen alanlarından programlanabilir TV reklamlarındaki açık ara liderliğini bir ödülle pekiştirdi. Türkiye'nin ilk TÜİK verileri hedefli programlanabilir reklamı, MarTech Awards 2021'den ödülle döndü.

Küresel, bağımsız ve tam entegre reklam platformu Adform'un müşterilerinden Borusan Otomotiv, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve Yeni BMW 5 Serisi otomobilleri için Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği reklam kampanyasında, TVekstra teknolojisinden ve Adform'un programlanabilir reklam kabiliyetlerinden faydalandı. Hype tarafından planlanan reklam kampanyası, pazarlama teknolojilerinin reklam projelerindeki en iyi kullanım örneklerini onurlandıran "MarTech Awards 2021"de "Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı" ödülünü aldı.

Türkiye'nin ilk TÜİK verileri hedefli programlanabilir reklamı

The Magic Remote projesi ile "Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı" ödülü alan kampanya hakkında bilgi veren TVekstra Genel Müdürü Merve Eraslanoğlu, projede ilk defa TÜİK verileri ve offline anket sonuçları kullanılarak hedefleme yapıldığını söyledi.Merve Eraslanoğlu; "Biz öncelikle hedef kitlemizi tanımladık. Daha sonra ruhsat, cinsiyet, gelir seviyesi gibi hedeflemeler çalıştık. Offline'da tutulan anket sonuçlarını dijitalize ederek hedeflenebilir hale getirdik. Bu sayede TV'de aynı yayını izleyenlere uygun modellerimiz ile reklamları izlemelerini sağladık. 818 bin haneyi hedeflediğimiz yayınlarımızı izleyenler kumandalarını kullanarak daha fazla bilgi aldı ve talep formu doldurdu. Böylece reklamlarımız interaktif oldu. Bu reklamla iletişime geçen kullanıcılar merkezi bir veri yönetimi platformuna aktarıldı. Bu sayede oluşan verileri de var olan Facebook reklamlarımıza aktardık. Form doldurmamış kullanıcılara tekrar yayın yaptık. Potansiyel izleyicilerimize TV ekranından kumandaya, kumandadan cep telefonuna uzanan bir deneyim sunduk. TV reklamlarının dijitale etkisini ölçmekten öteye geçtik. Veriye dayalı hedefleme ve mecra entegrasyonumuz sayesinde talep formu adedi yüzde 90 arttı" dedi.

Söz konusu projede Adform ile de iş birliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Eraslanoğlu, geleneksel TV'nin yanına akıllı TV ve programatik dünyasını ekleyerek dijital reklamda yeni bir alan açtıklarını kaydetti.

TVekstra Genel Müdürü Merve Eraslanoğlu son olarak; "Akıllı TV'ler ile programatik reklam çözümü, şehir bazlı hedefleme, frekans yönetimi, interaktif görsel yönetimi, dijital verilerin TV'de hedeflenmesi gibi gelişmiş özellikler sunulabiliyor. Lineer TV'nin dijital dönüşümünde de büyük bir fırsatlar mevcut. Bu gerçek göz ardı edilmemeli. "Connected TV Advertising" ilişkisel televizyon reklamcılığı ile sektörde öncü projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Reklamverenler şimdiden reklam bütçelerini özellikle Geleneksel TV'den CTV'ye kaydırmaya başladılar. ABD'deki CTV harcamasının 2021'de 11.36 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor" dedi.

TVekstra Hakkında

2017 yılında Online İşler A.Ş'nin bir markası olarak kurulan TVekstra, Türkiye'de 17.2 milyon hanenin 6 milyonuna ulaşmayı başardı. TVekstra; reklamın doğru kişiye, doğru zamanda, dijital reklam teknolojileri yetenekleri ile TV üzerinden ulusal kanallarda ulaşmasını sağlayan bir reklam modelinin, teknoloji ve ticari faaliyetlerinden sorumlu satış evi olarak tanımlanabilir.

Adform Hakkında

Adform, modern pazarlama için tek küresel, bağımsız ve tam entegre reklam platformudur. Eşsiz kurumsal teknolojisi Adform Flow, tüm kampanya yaşam döngüsünün kusursuz yönetimi için ölçeklenebilir, modüler ve açık mimari kullanır ve üstün kullanıcı deneyimi sunar. Müşterilere reklam operasyonları kapsamında, kampanyalarındaki tüm verilerinin sahipliğini içeren, gelişmiş kontrol ve saydamlık sağlar. Adform, 2002 yılından bu yana, insan/makine iş birliğini geliştiren ve artırılmış zekâ sunan teknolojiler geliştirerek, dünyanın 27 ülkesindeki müşterilerinin iş sonuçlarını iyileştiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Borusan Otomotiv, Türkiye, Advertorial, Son Dakika

Son Dakika Advertorial TVekstra ve Adform iş birliğine MarTech Awards 2021 ödülü - Son Dakika


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