TVF 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 0 Seyhan Yıldırım: 3

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup'un 8. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı lider Seyhan Yıldırım'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup'un 8. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı lider Seyhan Yıldırım'a 3-0 mağlup oldu. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maç başa baş mücadele şeklinde başladı. Son topları daha etkili kullanan Adana ekibi ilk seti 25-22 önde kapattı. İkinci ve üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Seyhan Yıldırım 2. seti 25-19, 3. seti ise 25-17 üstünlükle geçerek salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Elazığ ekibi 5 puanda kalırken, Seyhan Yıldırım puanını 16'ya yükselterek zirvedeki yerini korudu. - ELAZIĞ

Son Dakika

Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı

Kediye tekme atıp taşkınlık çıkardı! "Gelin tur atalım sizinle, uyuşturucular zulada" sözleri polisi bile şaşırttı

Umut Bulut, Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan 3. oyuncu oldu

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu

1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı

Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi

Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar

2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı