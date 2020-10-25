TVF 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 1 - Kahramanmaraş Atcı Gençlik: 3
25.10.2020 19:27
Türkiye Voleybol 2. Lig 4. Grup'un 1. Haftası'nda Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı Kahramanmaraş Atcı Gençlik'e 3-1 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol 2. Lig 4. Grup'un 1. Haftası'nda Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı Kahramanmaraş Atcı Gençlik'e 3-1 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol 2. Lig 4. Grup'un 1. haftasında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde Kahramanmaraş Atcı Gençlik ile karşılaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım 1. seti 25-19 kazandı. 2. sette de disiplinden kopmayan Kahramanmaraş ekibi bu seti de 25-16 kazandı. Elazığ ekibi 3. seti 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. set nefesleri keserken kıl payı farkla seti 25-23 alan Kahramanmaraş Atcı Gençlik salondan 3-1 galip ayrıldı.
(İHA)
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