Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Avrupa kupalarında yoluna devam eden takımları tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden kulüplerin elde ettikleri başarılı sonuçlarla bir kez daha gurur kaynağı olduğu kaydedilerek, "CEV tarafından organize edilen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, oynanan grup etabı müsabakaları sonucunda çeyrek finale yükselmeyi başardı." denildi.

Açıklamada, CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta ile CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Halkbank, Ziraat Bankkart, Sistem9 Yeşilyurt ve Türk Hava Yolları'nın da oynanan eleme turu karşılaşmalarının ardından yarı finale yükseldiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bizleri her zaman gururlandırarak ligimizin yanı sıra başarılarına Avrupa kupalarında bayrağımızı dalgalandırarak devam eden tüm kulüplerimizi canıgönülden tebrik eder, başarılarının daim olmasını dilerim." ifadesini kullandı.