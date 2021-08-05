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TVF Başkanı Akif Üstündağ: "Türkiye yine bir ilke imza atacak" - Son Dakika

TVF Başkanı Akif Üstündağ: "Türkiye yine bir ilke imza atacak"

05.08.2021 17:01
TVF Başkanı Akif Üstündağ:

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenecek olmasının mutluluk verici bir karar olduğunu belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenecek olmasının mutluluk verici bir karar olduğunu belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin bu yıl 14-19 Aralık'ta düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı anımsattı.

Türkiye'nin voleybolda son yıllarda marka bir ülke dönüştüğünü anlatan Üstündağ, "Son yıllarda hem milli takımlarımızın hem de kulüplerimizin Avrupa ve dünya arenasında elde ettiği başarılı sonuçlar, Türk voleybolunun gururu oldu, olmaya da devam ediyor. Hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyonun ev sahipliğine imza attık. Türkiye yine bir ilke imza atacak ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonun hiç düşünülmeden 'voleybol ülkesi' olan Türkiye'ye verilmesi mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin şu ana kadar düzenlediği tüm organizasyonları başarılı bir şekilde tamamladığına dikkati çeken Üstündağ, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, gelecek tüm kulüplere, sporculara ve teknik ekiplere karşı en iyi şekilde tanıtacak ve onları tüm misafirperverliğimizle ağırlayacağız. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmamız konusunda bize tam destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da çok teşekkür ediyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TVF Başkanı Akif Üstündağ: 'Türkiye yine bir ilke imza atacak' - Son Dakika Spor


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