TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması

31.12.2020 19:07
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılında Türk voleybolu adına önemli başarılar kazanıldığını dile getirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılında Türk voleybolu adına önemli başarılar kazanıldığını dile getirdi.

Üstündağ, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu geçtiğine işaret etti.

Voleybolda elde edilen başarılara dikkati çeken Üstündağ, "Bu yıl pandemi süreci ne kadar zorlu geçmiş olsa da Türk voleybolu adına sevindirici pek çok önemli başarıya imza attık. Tüm paydaşları ile voleybol ailesi, bu yıl elde ettiği başarılarla bir kez daha ülkemizin en başarılı takım sporu olmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 7-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde tarihi bir başarıya imza attığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Elemelerden şampiyon olarak çıkan 'Filenin Sultanları', 2012 yılının ardından 2. kez bu başarıyı tekrarladı ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mız, 22-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayarak bizleri gururlandırdı. Genç sultanlarımızın elde ettiği şampiyonluğun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi bizlerin ayrıca göğsünü kabarttı. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mız, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize gümüş madalya kazandırma başarısı gösterdi. Başarıda emeği geçen sporcularımızı ve teknik ekiplerimizi tekrar kutluyorum."

İstanbul'da kamp yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edeceğine değinen Üstündağ, "Ümit ediyorum ki 'Filenin Efeleri' olarak istediğimiz sonucu alacak ve 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ, 2021 yılının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ederek, "Uluslararası arenada tüm kulüp temsilcilerimiz ve milli takımlarımızın başarılarına yenilerini ekleyerek çıtayı daha da yükseğe çıkaracaklarından hiç kuşkumuz yok. Başarılarla ve sağlıkla dolu bir yıl olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, Europe, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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