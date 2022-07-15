TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan "15 Temmuz" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

15.07.2022 10:07
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülkemizin birliğini bozmak için düzenlenen hain darbe girişiminde canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajda ise, "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan '15 Temmuz' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan "15 Temmuz" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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