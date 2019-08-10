Son Dakika Haberleri: TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan bayram kutlaması
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan bayram kutlaması

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan bayram kutlaması, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Üstündağ, TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, voleybolda milli takımların çok başarılı bir yaz dönemi geçirdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Voleybolumuzu bugünlere taşıyan büyüklerimiz başta olmak üzere, kulüplerimizin, sporcularımızın, teknik ve idari kadrolarımızın, il temsilcileri ve hakemlerimizin, sponsorlarımızın, medya mensuplarımızın, voleybolseverlerin, TVF çalışanlarının, ülkemiz ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, dünyada barış, huzur ve refahın egemen olmasını dilerim."
Türkiye Voleybol Federasyonu, Kurban Bayramı, Akif Üstündağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:32 Kaynak: AA
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