Türkiye Voleybol Federasyonundan Türk Hava Yollarına ziyaret - Son Dakika
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Türkiye Voleybol Federasyonundan Türk Hava Yollarına ziyaret

31.03.2022 16:12
Türkiye Voleybol Federasyonundan Türk Hava Yollarına ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı makamında ziyaret etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen ziyarette, THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan ve TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da yer aldı.

TVF Başkanı Üstündağ, ziyarette THY yönetimine yeni dönemde başarı dileklerini sundu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk voleyboluna katkı ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda TVF Başkanı Üstündağ, THY olarak Türk voleyboluna yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı Bolat'a isminin yazılı olduğu forma ve teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan Türk Hava Yollarına ziyaret
Türkiye Voleybol Federasyonundan Türk Hava Yollarına ziyaret
Türkiye Voleybol Federasyonundan Türk Hava Yollarına ziyaret

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Voleybol Federasyonundan Türk Hava Yollarına ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Voleybol Federasyonundan Türk Hava Yollarına ziyaret - Son Dakika
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