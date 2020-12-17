TVF Başkanı Üstündağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

TVF Başkanı Üstündağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 11:25
TVF Başkanı Üstündağ, AA'nın

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen başkan Üstündağ, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ, spor kategorisinde oyunu Fecri Barlık tarafından çekilen Siirt'te bir grup çocuğun araç lastiklerinden kendi imkanlarıyla oluşturduğu voleybol sahasında maç yaptıkları anı gösteren "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafı seçti. Üstündağ, fotoğrafa oyu 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ay-yıldızlı takımın oyuncuları Çağla Salih ve İpar Özay Kurt ile beraber verdi.

TVF Başkanı, imkansızlıklara rağmen voleybol sevgisini yaşatan Siirtli çocuklara park yaptırdıklarını belirterek, "Bu fotoğrafı çeken, emek veren kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bu fotoğraf gündem oldu. Siirt'te sporu çok seven bir Valimiz var. Voleybolu çok seven kardeşimiz. Oraya park yapılması için destek verdik. Bakanlığımız ve Valiliğimizin desteğiyle de bu fotoğrafın çekildiği yer şimdi 'Lastik Park' spor alanı oldu. Bu da bizi mutlu etti. Bundan sonra gönderdiğimiz malzemelerle güzel voleybol maçları yapılıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Milli sporculardan İpar Özay, elde ettikleri başarıların çocukları voleybola yönlendirdiğinin hatırlatılması üzerine, "Biz ablalarımızı örnek alıyoruz. Bizden küçük kardeşlerimize de örnek olabildiğimiz ve onları voleybola özendirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Elde ettiğimiz başarılar daha çok duyuldukça daha çok küçük kardeşimiz voleybola yöneliyor. Bu da Türk voleybolunun daha çok gelişmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Çağla Salih ise başarılarının devam etmesi için daha çok çalışacaklarını aktararak, "Küçük kardeşlerimiz bize ulaşıyor, onlarla konuşma fırsatı buluyoruz. Onların böyle heveslendiğini görmek bizim için çok büyük bir onur. Umarım biz de her turnuvada onlara başarılarımızı gösterebiliriz. Böylece daha çok çocuğa ulaşabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Akif Üstündağ, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafı, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin çektiği "6 güzel adam" isimli fotoğrafı seçti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, voleybol, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TVF Başkanı Üstündağ, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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