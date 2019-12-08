Son Dakika Haberleri: TVF Başkanı Üstündağ'dan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik mesajı
Son Dakika Spor TVF Başkanı Üstündağ'dan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik mesajı - Son Dakika Spor

TVF Başkanı Üstündağ'dan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik mesajı

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya alan VakıfBank'ı kutladı.

TVF Başkanı Üstündağ'dan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik mesajı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya alan VakıfBank'ı kutladı.

Üstündağ'ın, TVF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası müsabakaları sonucunda ikinciliği elde eden Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya sahibi VakıfBank'ı tebrik eder, elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren başta kulüplerimizin sporcu, teknik ve idari kadrosu olmak üzere, kulüp, taraftar ve yöneticileri ile birlikte camiamızı kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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