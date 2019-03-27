Son Dakika Haberleri: Tvf Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley Şampiyonlarına Tebrik

Tvf Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley Şampiyonlarına Tebrik

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler şampiyonu Fenerbahçe ve kadınlar şampiyonu Eczacıbaşı VitrA'yı kutladı.

Tvf Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley Şampiyonlarına Tebrik, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler şampiyonu Fenerbahçe ve kadınlar şampiyonu Eczacıbaşı VitrA'yı kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Üstündağ'ın şu ifadelerine yer verildi:

"2018-19 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley organizasyonunu erkeklerde Fenerbahçe, bayanlarda Eczacıbaşı VitrA'nın şampiyonluğuyla tamamladık. Bir kez daha şampiyon kulüplerimizi tebrik eder, sporcularımızı, takımlarımızın teknik kadrolarını ve elde edilen başarıda emeği geçenleri kutlarım.
Malatya ve İzmir'de bu organizasyonların gerçekleşmesinde emeği olan, bizleri yalnız bırakmayan Kupa Voley sponsorumuz AXA Sigorta, üst yöneticisi Yavuz Ölken ve tüm çalışanlarına, sponsorlarımıza, yerel yönetimlerimize, yayıncı kuruluşumuz TRT'ye, turnuva süresince tribünleri dolduran Malatyalı ve İzmirli voleybolseverlere, Türk voleyboluna sağladıkları kıymetli katkılar nedeniyle teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Eczacıbaşı Topluluğu, Fenerbahçe, Sigorta, Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Skrtel, Parma ile Anlaştı Nicolas Anelka'nın Hayatı Belgesel Oluyor! Fenerbahçe, İki Genç Futbolcusuyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı Fenerbahçe'nin Rakibi Olipia Milano
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:25:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tvf Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley Şampiyonlarına Tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]