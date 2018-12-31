Son Dakika Haberleri: Tvf Başkanı Üstündağ'dan Yeni Yıl Mesajı

Tvf Başkanı Üstündağ'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ, yeni yıl dolasıyla mesaj yayımladı.

Tvf Başkanı Üstündağ'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ, yeni yıl dolasıyla mesaj yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında Üstündağ, 2019 yılında da Türk sporuna gerek milli takımlar gerekse kulüpler bazında büyük başarılar kazandırma, sporun birleştirici rolünü ön plana çıkartarak, voleybolu ülkenin her yerinde oynatma ve izletme hedefinde olduklarını vurguladı.

Üstündağ, mesajında, "Sporda dostluğu, rekabeti, birlikteliği en güzel şekilde yaşamak, yaşatmak ve yansıtmak için Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yeni yılda da çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:33 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Bankacılık Sektörünün Karı 50 Milyar Lirayı Geçti Erzurumspor, Lennart Thy ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:47:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tvf Başkanı Üstündağ'dan Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]