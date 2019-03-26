Son Dakika Haberleri: Tvf Başkanı Üstündağ: "Galatasaray Önemli Bir Başarıya İmza Attı"

Tvf Başkanı Üstündağ: "Galatasaray Önemli Bir Başarıya İmza Attı"

45 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Galatasaray önemli bir başarıya imzasını attı.

Tvf Başkanı Üstündağ:
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Galatasaray önemli bir başarıya imzasını attı. Bugün Türk ve erkek voleybolunun daha iyi yerlere geldiğine şahit olduk" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray-Trentino İtas arasında oynanan CEV finali sonrası İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gümüş madalya kazanmasına rağmen çok önemli bir başarıya imza attığını belirten Üstündağ, "Öncelikle Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Trentino İtas, İtalya'nın güçlü ve köklü ekiplerinden biri. Uzun yıllar şampiyonlar liginde mücadele ettiler. Galatasaray Erkek Voleybol takımı tarihinde ilk kez final oynadı. Önemli bir başarıya imza attılar. Bugün, Türk ve erkek voleybolunun daha iyi yerlere geldiğine şahit olduk. Maça da iyi başladık ama olmadı. Gümüş madalyayı hak ettiler. Başta kulüp başkanı, yönetimini, hocayı ve oyuncuları tebrik ediyorum" dedi.

"Türkiye organizasyonlara ev sahipliği konusunda kendini aştı"

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı her organizasyondan alnının akıyla çıktığını belirten Başkan Üstündağ, "Türkiye, gerek kulüpler gerekse milli takımlar bazında en iyi organizasyonları yapan ve en iyi misafirperverliği yapan bir ülke. Bunu CEV yetkilileri bile defalarca her turnuva sonrasında teşekkür mektupları ile belirtiyorlar. Türkiye bu konuda kendini aştı. 2019 Avrupa Şampiyonası 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da olacak. Kimsenin şüphesi olmasın yine en iyi organizasyona imzamızı atacağız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray taraftarını kutluyorum"

Sarı-kırmızılı taraftarları da tebrik eden Başkan Üstündağ, "Galatasaray taraftarını canı gönülden kutluyorum. Hiçbir taşkınlık olmadan takımlarını desteklediler. Bu akşam da yine tribünler doluydu. Voleybolda güzel şeyler oluyor. Tribünlerin dolması federasyon olarak bizi çok memnun ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

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