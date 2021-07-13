SPOR TVF Başkanı Üstündağ: Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak

TVF Başkanı Üstündağ Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak

'Ülkemizi takım sporlarında bir tek voleybol takımının temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırıyor'

Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Olimpiyatlar ayrı bir olay. Tarihimiz boyunca böyle bir olimpiyat süreci ilk defa yaşanacak. Zor bir gruptayız. Kolay değil. Olimpiyat hakkı elde eden 12 takım mücadele edecek. İlk etapta gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz' dedi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarda bulundu.

Tokyo Olimpiyatlarında takım sporlarında Türkiye'yi temsil edecek tek takımın voleybol takımı olduğuna dikkat çeken ve bu olayın kendilerini ayrıca gururlandırdığını ifade eden Mehmet Akif Üstündağ, 'Şimdi voleybol, şimdi olimpiyat zamanı diyoruz. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla olimpiyatlar 1 yıl gecikmeli olarak yapılacak. Kısa bir süre kaldı. 10 gün gibi bir süremiz var. Biz takım sporlarında ülkemizi temsil eden kadın voleybol takımı olarak yarın yolculuğumuz başlıyor. Ülkemizi gururlandıracak, ülkemizi sevindirecek, bugüne kadar elde ettiği başarılı sonuçları bugünden sonra da almaya devam edecektir. Ülkem adına, camiam adına kafilemize başarılar diliyoruz. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize döneriz. Uzun bir maraton, pandemi dolayısıyla 2019'da başlayan süreçte; Avrupa Şampiyonası büyün bir başarı. Ardından olimpiyat elemeleri orada büyük bir başarı, ardından olimpiyata gitme sürecinin pandemi nedeniyle ertelenmesi ve geldiğimiz noktada, olimpiyatların yapılacak olması ülkemizi de takım sporlarında bir tek voleybol takımının temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Ama bundan sonra da 108 katılımla bütün kafile başarılar elde edecektir. Canı gönülden istiyoruz, arzuluyoruz. Ülke olarak buna ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. Olimpiyatlar ayrı bir olay. Tarihimiz boyunca böyle bir olimpiyat süreci ilk defa yaşanacak. Sağlık bir şekilde inşallah yolculuğumuz başlar, sonrasında da önemli sonuçlar elde ederek döneriz. Zor bir gruptayız. Kolay değil. Olimpiyat hakkı elde eden 12 takım mücadele edecek. İlk etapta gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. Ben şimdiden hepsine başarılar diliyoruz. İnşallah ülkemize yakışan sonuçlarla döneriz' ifadelerini kullandı.