TVF Başkanı Üstündağ "Tokyo Yolunda Türkiye" söyleşilerine konuk oldu - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, çevrim içi düzenlenen "Tokyo Yolunda Türkiye" söyleşilerine katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen söyleşide, Üstündağ konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu"nun yaptığı söyleşide, Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefleri ile olimpiyatlara hazırlık süreci ve madalya şansı değerlendirildi.

Söyleşide ayrıca, Türk voleybolunun son yıllarda yükselen başarı grafiğinin arka planındaki sistemli çalışmalar ile projeler ve hedefler masaya yatırıldı.