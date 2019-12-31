TVF, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TVF, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti - Son Dakika Ekonomi

TVF, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti

6 saat önce

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini satın alarak Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a çıkardı.

TVF, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini satın alarak Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a çıkardı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan yazılı açıklamada, geçen aylarda kamuoyuyla paylaştıkları üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki paylarını yüzde 90,60'a çıkardıkları belirtildi.

Açıklamada, "Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye'nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul'a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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