TVF'den Giovanni Guidetti kararı! - Son Dakika

TVF'den Giovanni Guidetti kararı!

Milli takımların durumuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mumcu, "Giovanni ile 4 yıllık anlaşma vardı.

TVF'den Giovanni Guidetti kararı!, System.String[]

Milli takımların durumuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mumcu, "Giovanni ile 4 yıllık anlaşma vardı. 'Olimpiyat sonu' demiştik ama biz 4 yıl daha Giovanni ile çalışmak istiyoruz." dedi.


Guidetti'nin çok başarılı bir antrenör olduğunu belirten Mumcu, "Çok çalışkan bir insan. 2000 yılında onunla tanışmıştım, kendisini çok iyi tanıyorum. Eczacıbaşı'nda menajerlik yaparken kendisiyle anlaşmıştık. Her şey bitmişti. Gelmesini çok istiyordum, kısmet olmadı. İnandığım bir antrenör. Başkanla beraber, milli takımların sorumluluğu verilirken, ortak görüşümüz vardı; ne yapıp edip onu milli takımın başına getirmek istiyorduk. Ona çok güveniyorum." diye konuştu.


Guidetti'nin voleybolu konuşmayı çok sevdiğine dikkati çeken Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Görüşmelerde bana 'Voleybolu bilen insanlarla daha keyif alıyorum' demişti. Bunu hiç unutmuyorum. Giovanni voleybol konuşabilen, fikirlerimize saygı


duyan, voleybol tartışabileceğimiz bir antrenör. İkili diyalogları çok iyi."


"Olimpiyatların ertelenmesi ciddi kayıp değil"


A Milli Kadın Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmesine değinen Kurtaran Mumcu, "Olimpiyat her sporcunun hayali. 2016'da federasyonda görev aldığımızda hedeflerimizden biri de olimpiyatlara katılmak ve derece elde etmekti. Şükürler olsun bunu başardık. Olimpiyatlara katılmak, madalya peşinde koşmak çok önemli şey. Şu anda olimpiyatların ertelenmesi ciddi kayıp değil. Genç bir takıma sahibiz. Çabuk toparlanacak takımımız var." diye konuştu.


Çok iyi uyum sağlamış bir teknik ekibe ve oyuncu kadrosuna sahip olduklarını anlatan Mumcu, "Olimpiyatların ertelenmesi kararının bizim için sorun olacağını düşünmüyorum. Ligleri öne çekerek milli takımımızın kalan sürede olimpiyatlara daha iyi hazırlanması için bir zaman aralığı yaratmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Milli takımın önemli başarılara imza atacak bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Mumcu, "Bu takım ciddi dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları oynayacak. Bu milli takım sahaya çıktığında çok insan 'acaba set alır mı, kaç sayı alır' konuşuluyordu. Başarı çalışmanın sonucu olan bir şey. İnanılmaz emek harcıyorlar. Hepimiz çok emek ve zaman harcıyoruz, meyvelerini toplayınca gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


"Erkek milli takımında ciddi jenerasyon değişikliğine gidiyoruz"


Mumcu, A Milli Erkek Takımı'nda da önemli değişiklikler yapacaklarını dile getirdi.


Kadın milli takımında olduğu gibi erkekler için de bir çalışma gerçekleştireceklerini vurgulayan Mumcu, şunları söyledi:


"Erkek milli takımında ciddi jenerasyon değişikliğine gidiyoruz. Bu yıldan itibaren kararını verdik; daha genç, yetenekli çocuklarla uzun vadeli bir çalışma olacak. Yetenekli oyuncularımız var. Onları vitrine çıkararak, ekibi daha iyi duruma getirmek istiyoruz."


Eczacıbaşı Topluluğu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:15 

Son Dakika Spor TVF'den Giovanni Guidetti kararı! - Son Dakika Spor
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