TVF'den İsmail Yıldırım'a görev

Kayseri Bölgesi Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım'a TVF görev verdi.
Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım, ligin ilk haftasında görev aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2020-2021 sezonu Efeler Ligi'nde ilk haftasında İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası maçına hakem İsmail Yıldırım görevlendirildi.
İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası maçı, 13 Eylül 2020 tarihinde Bursa İnegöl'de oynanacak. Maçın başlama saati ise 16: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:43 - Kaynak: İHA
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