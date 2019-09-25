Son Dakika Haberleri: TVF'den İstanbul Finans Merkezi açıklaması
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TVF'den İstanbul Finans Merkezi açıklaması

2 saat önce

TVF Genel Müdürü Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde ilk etapta inşaatın tamamlanması için müteahhit şirketlerle görüşmeleri hızlandırdık ve her biriyle kamu yararını gözeterek rayiç bedellerin altında oldukça makul meblağlar üzerinden anlaşmalar yaptık." dedi.

TVF'den İstanbul Finans Merkezi açıklaması, System.String[]

TVF Genel Müdürü Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde ilk etapta inşaatın tamamlanması için müteahhit şirketlerle görüşmeleri hızlandırdık ve her biriyle kamu yararını gözeterek rayiç bedellerin altında oldukça makul meblağlar üzerinden anlaşmalar yaptık." dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:35 
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