TVF'den Milli Piyango açıklaması
1 saat önce
Türkiye Varlık Fonu, (TVF) Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı.
Türkiye
Varlık Fonu, (TVF) Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:02
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