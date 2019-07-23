Son Dakika Haberleri: TVF'den Milli Piyango açıklaması
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TVF'den Milli Piyango açıklaması

1 saat önce

Türkiye Varlık Fonu, (TVF) Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı.

TVF'den Milli Piyango açıklaması, System.String[]
Türkiye Varlık Fonu, (TVF) Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:02 
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