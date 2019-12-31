TVF ERBD'nin Borsa İstanbul'daki yüzde 10 payını satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TVF ERBD'nin Borsa İstanbul'daki yüzde 10 payını satın aldı - Son Dakika Ekonomi

TVF ERBD'nin Borsa İstanbul'daki yüzde 10 payını satın aldı

6 saat önce

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (ERBD) Borsa İstanbul'daki yüzde 10 payını satın aldığını açıkladı.

TVF ERBD'nin Borsa İstanbul'daki yüzde 10 payını satın aldı, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (ERBD) Borsa İstanbul'daki yüzde 10 payını satın aldığını açıkladı. Bu satın alımla TVF'nin Borsa İstanbul'daki payı yüzde 90.60'a yükseldi.

TVF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle dönildi:

"TVF olarak, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığımız üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90.60'a çıkardık.

"Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye'nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz.

"Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul'a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz."

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu Aralık 2015'te satın alan EBRD, payını satarak Borsa İstanbul'dan çıkacağını geçen Ekim ayında açıklamıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
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