TVF Erkek 1. Lig B Grubu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Mardin Yeni Kızıltepespor'a 3-0 yenildi.

Malatya Merkez Spor Salonunda oynanan 9.hafta müsabakasında setleri 25-14, 25-21, 25-20 kazanan Mardin Yeni Kızıltepespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakayı Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve yöneticiler ile birlikte müsabakayı protokolden takip etti. - MALATYA