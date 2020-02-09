TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3 - Son Dakika Spor

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3

7 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında sahasında Haliliye Belediye Voleybol takımına 3-0 mağlup oldu.

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında sahasında Haliliye Belediye Voleybol takımına 3-0 mağlup oldu.


Salon: Solhan Spor Salonu


Hakemler: Mahmut Karaca, Hüseyin Okumuş


Solhanspor: Dmıtrıı Babkov, ikbal Taha Doğu, Vıktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Arslan Ahmet, Hakan Polat, Onur Kurt,Kapan Andaç, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık


Haliliye Bld.: Furkan Gök, Baddal Ufakmercımek (L), Mehmet Bebek, Mesut Akman (L), Göktuğ Polat, Adı Osmanovıc, Taha Sabah, Alican Dündar, Kaan Kar, Hamit Yüksel Mandıracı, Bünyamin Aslan, EmreErdil, Zlatan Sabev Yordanov


Setler: 17-25, 22-25, 24-26


Süre: 24, 29, 31 (84 dakika) - BİNGÖL

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Haliliye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:33 Kaynak: İHA
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