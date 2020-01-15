TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Cevhertepe: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Cevhertepe: 0 - Son Dakika Spor

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Cevhertepe: 0

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Solhanspor, 14. hafta müsabakasında sahasında Cevhertepe Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Cevhertepe: 0, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Solhanspor, 14. hafta müsabakasında sahasında Cevhertepe Voleybol'u 3-0 mağlup etti.


Salon: Solhan


Hakemler: Mevlüt Aslan, Yavuz Yalçın


Solhanspor: Dmitriy Babkov, Ahmed Numan Çalışkan, Viktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Ahmet Aslan, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol (L), Besnik Berkay Tanık


Cevhertepe: Fatih Emre Yar, Okan Savaş, M. Sait Aras, Abdurrahman Cevheroğlu, Koray Baytemur, Sercan Cihangir, Melih Özkaya, Mehmet Can


Setler: 25-17, 25-13, 25-10


Süre: 19, 20, 16 (55 dakika) - BİNGÖL

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Solhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
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