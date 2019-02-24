Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Haliliye Bld.: 0
22 dakika önce
TVF Erkekler 1. Lig'de Solhanspor, 22. hafta müsabakasında Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.
TVF Erkekler 1. Lig'de Solhanspor, 22. hafta müsabakasında Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mustafa Dost
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva de Freıtas, Mert Öztürk, Furkan Cöne (L)
Haliliye Bld.: Igor de Souza, Berk Yılmaz, Barış Atçı (L), Emre Erdil, Burak Köse, Muhammet Esat Avcı, Berke Tan, Cihan Karakuş, Hamza Güzel, Eyüphan Ertuğral (L), Dusan Stojsavljevic, Fatih Durkan, Ömer Arslan
Setler: 28-26, 25-21, 25-19
Süre: 31, 27, 26 (84 dakika) - BİNGÖL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:17 Kaynak: İHA
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları
İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
Survivor Kurallarını Soran Hikmet, Acun Ilıcalı'yı Sinirlendirdi
Galatasaray-Akhisarspor U21 Maçına Kar Engeli!