Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Haliliye Bld.: 0

TVF Erkekler 1. Lig'de Solhanspor, 22. hafta müsabakasında Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

TVF Erkekler 1. Lig'de Solhanspor, 22. hafta müsabakasında Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.



Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri



Hakemler: Tuncay Kandemir, Mustafa Dost



Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva de Freıtas, Mert Öztürk, Furkan Cöne (L)



Haliliye Bld.: Igor de Souza, Berk Yılmaz, Barış Atçı (L), Emre Erdil, Burak Köse, Muhammet Esat Avcı, Berke Tan, Cihan Karakuş, Hamza Güzel, Eyüphan Ertuğral (L), Dusan Stojsavljevic, Fatih Durkan, Ömer Arslan



Setler: 28-26, 25-21, 25-19



Süre: 31, 27, 26 (84 dakika) - BİNGÖL

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