TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Şanlıurfa B.Ş.B.: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Şanlıurfa B.Ş.B.: 1 - Son Dakika Spor

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Şanlıurfa B.Ş.B.: 1

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 10. hafta müsabakasında sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Şanlıurfa B.Ş.B.: 1, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 10. hafta müsabakasında sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.


Salon: Solhan


Hakemler: Mahmut Karaca, Alper Üğüten


Solhanspor: Dmıtrıy Babkov, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbaş, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık


Şanlıurfa B.Ş.B.: Qmıt Arsarı, Taha Işıldar, Barış Atcı (L), Şehmuz Alkan, Soner Solmaz, İsmail Koçak, Hamza Güzel, İlker Büyükbayraklı, Hamed Nazari, Cihan Karakuş, Batuhan Çalışkan (L), Eren Tan


Setler: 22-25, 25-18, 25-20, 25-20


Süre: 27, 24, 26, 24 (101 dakika) - BİNGÖL

Türkiye Voleybol Federasyonu, Şanlıurfa, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik
Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisine dahil olacağı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
23:48 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:34 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:32 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:30 Fernando Muslera: "Geçen seneyi unutmayın!" - Son Dakika Spor
23:30 Fatih Terim: 90'dan sonra kaybettiğimiz çok şey var -1 - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 23:58:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Şanlıurfa B.Ş.B.: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]