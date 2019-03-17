Son Dakika Haberleri: Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Sorgun Belediyespor: 1

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Sorgun Belediyespor: 1

57 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 25. hafta müsabakasında Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek play-off yarı final müsabakalarında oynamayı garantiledi.

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Sorgun Belediyespor: 1, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 25. hafta müsabakasında Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek play-off yarı final müsabakalarında oynamayı garantiledi.

Öte yandan mücadele öncesi her iki takım oyuncuları Yeni Zelanda'da yaşanan olaya tepki göstermek için sahaya "Sandılar ki ölen Müslümanlardı ama bilmezler ki ölen insandı, insanlıktı" yazılı pankart ile çıktı.

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Mahmut Karaca

Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J. R. Silva de Freitas, Mert Öztürk, Furkan Cöne (L)

Sorgun Belediyespor: Sefer Metin Yesiloz, Çağlar Aksoylu, Mehmet Yıldıran, Mustafa Cevat Ünver, Polat Göktuğ (L), Abrahan Alfonso Gavılan, Sercan Abanoz, Şeref Göktuğ, Yusuf Erdem, Ali Samet İcmegiz, Ali Alp Çayır, Renan Zanatta Buiatti

Setler: 25-21, 23-25, 25-23, 25-23

Süre: 28, 28, 56, 27 (139 dakika) - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:41 Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sorgun Belediyespor, Spor
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