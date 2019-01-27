Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Tkd Torul Gençlik: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu
1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında Gümüşhane
temsilcisi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul
Gençlik'i 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın
(L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan
, Goran Bjelıca Zafer Ceyhun
Tendar, Senad Ok
, J.R.Sılva de Freıtas, Furkan Cöne (L)
TKD Kuzey Enerji G. Torul Gençlik: Selçuk
Karakoyun, Anıl Durgut, Metehan Bostanoğlu, Hakan Yurdsever, Kaan
Atmaca, Murat Erdoğan, Kayhan
Batı, Ali Onur Edis
, Emre Şenol
, Özgür Yener, Onur Altınkaya
(L)
Setler: 25-20, 25-22, 25-14
Süre: 23, 27, 23 (73 dakika) - BİNGÖL