Son Dakika Haberleri: Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Tkd Torul Gençlik: 0

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Tkd Torul Gençlik: 0

41 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında Gümüşhane temsilcisi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Tkd Torul Gençlik: 0, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında Gümüşhane temsilcisi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

Salon: Solhan

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva de Freıtas, Furkan Cöne (L)

TKD Kuzey Enerji G. Torul Gençlik: Selçuk Karakoyun, Anıl Durgut, Metehan Bostanoğlu, Hakan Yurdsever, Kaan Atmaca, Murat Erdoğan, Kayhan Batı, Ali Onur Edis, Emre Şenol, Özgür Yener, Onur Altınkaya (L)

Setler: 25-20, 25-22, 25-14

Süre: 23, 27, 23 (73 dakika) - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Torul, Spor
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