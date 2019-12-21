TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0 - Son Dakika Spor

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında sahasında Ziraat Bankası Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında sahasında Ziraat Bankası Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.


Salon: Solhan Spor Salonu


Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erol Türker


Solhanspor: Dmıtrıy Babkov, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbaş, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık


Ziraat Bankası: Alp Kayra Aydın, Mustafa Cervatoglu, Celalettın Fedakar, Alper Omurca, Ahmet Samet Baltacı, Hacı Sahın, Hasan Orucu (L), Engın Baytekın, Yusuf Eken, Enes Tuncer, Isa Karatekın, Kadır Gurkan Uz, Zeka Cagatay Kır (L)


Setler: 25-22, 25-16, 27-25


Süre: 27, 22, 29 (78 dakika) - BİNGÖL

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ziraat Bankası, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan mantık hatası! Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı

Son Dakika Haberleri
23:52 TOSFED 2019 Gala Gecesi, İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika Spor
23:42 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:41 Göztepe'nin teknik sorumlusu Parlatan: "Önemli bir galibiyet aldık" - Son Dakika Spor
23:38 Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
23:36 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:03:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]