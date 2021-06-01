Akkuş'ta bir Kübalı

Erkekler Voleybol 1. Lig temsilcilerinden Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kübalı voleybolcu Hiroshi Centelles Rosales'i transfer etti.

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde geçen sezonun flaş takımı Akkuş Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçen hafta Baş Antrenör Mehmet Aydın ile sözleşme yenileyen Akkuş Belediyespor, Kübalı voleybolcu Hiroshi Centelles Rosales'i transfer etti.

İtalya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin yanı sıra Küba milli takımında da forma giyen Hiroshi, Akkuş Belediyespor'u geçen yıl yakından takip ettiğini ve adını sıkça duyduğunu belirterek, "Akkuş Belediyespor geçtiğimiz yıl Efeler Ligi'ni son maçta kaybetti. Adını sıkça duyduğum hedefleri olan başarılı bir takım. Bu sezon Efeler Ligi hedefine ulaşabilmek için işi daha sıkı tutuyorlar. Ben de bu başarıda yer almak ve başarıya katkı sağlamak için Akkuş Belediyespor ile anlaştım" dedi.

1990 doğumlu olan olarak Kübalı voleybolcu Hiroshi Centelles Rosales, 196 cm boyunda. İtalya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de Sorgun Belediyespor'da oynayan oyuncu Küba Milli Takımında da forma giydi. - ORDU