TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 - İBBSK: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 - İBBSK: 1 - Son Dakika Spor

TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 - İBBSK: 1

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 18. haftasında evinde ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 - İBBSK: 1, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 18. haftasında evinde ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 18. haftasında evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü ağırladı. Kula Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Kula temsilcisi, disiplinli oyun anlayışı ile geriden geldiği müsabakayı 3-1 kazanmasını bildi.


Mücadelenin ilk teknik molasına 12-9 önde girmesine rağmen üstünlüğü koruyamayan Jeopark Kula, ilk setini 27-25 kaybetti. İkinci sete galibiyet odaklı başlayan Kula temsilcisi, teknik molasına 12-9 önde girdiği ikinci seti 25-11 alarak mücadelede eşitliği sağladı. Üstün performansla üçüncü teknik molaya da 12-9 önde giren Jeopark Kula, 25-22 aldığı setle 2-1 öne geçti. Müsabakanın son setinde galibiyet ruhunu elden bırakmayan Kula temsilcisi, son seti de 25-23 alarak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.


18. haftada alınan sonuçlara göre Jeopark Kula Belediyespor puanını 31'e çıkararak 5'nci sıraya yükselirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü ise 19 puanla 9'uncu sırada kaldı. - MANİSA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu, Kula, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:58 Kaynak: İHA
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