TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 1 Düzce GSK: 3

TVF Erkekler Voleybol 1.Ligi A Grubu'nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Global Connect Travel Düzce GSK'ya 18-25, 20-25, 25-20, 31-33'lik setlerle 3-1 mağlup oldu
Salon: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Ahmet Bülent Kırmızı xx, Yıldız Yasin xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran xx, Tunç Ayhan xx, Murat Çakmak xx, Kadir Bircan xx, Hakan Kemerli xxx, Mertcan Akın (L) xx, Samet Hüseyinoğlu xxx, Onur Saygın xx, Yiğit Kaan Özkan xx,
Antrenör: Yahya Tanta
Düzce GSK: Kerem Can Acar xxx, Berke Can Bıldırcın xx, Onur Kaba xxx, Sencer Ürer xxx, Alperen Aydın xx, Berke Dalay xxx, Recep Akbayrak (L) xxx, Ahmet Zümrüt xx, Muhammet Delibaş xx, Doruk Daioğlu (L) xxx
Antrenör: Gökhan Sarıbaş
Setler: 18-25, 20-25, 25-20, 31-33
Süre: 111 dakika (23, 28, 26, 34) - KOCAELİ
- Kaynak: İHA
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