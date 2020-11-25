TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 2 Konya Büyükşehir Belediyespor: 3

TVF Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde 5. hafta erteleme maçında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Konya Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
Yer: Hasan Gemici
Hakemler: Serap Kuka xx, Yasin Yıldız xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor : Metin Baran Taşkıran (L) xx, Tunç Ayhan xx, Onur Saygın xx, Mertcan Akın (L) xx, Kadir Bircan xx, Hakan Kemerli xx, Kaan Yiğit Özkan x, Ömer Faruk Angel x
Antrenör: Yahya Tanta
Konya Büyükşehir Belediyespor: Halit Ugan xx, Ramis Özgür Ali xxx, Fikri Berber xx, Yasin Baysal xxx, Tarık Öztekin xxx, İsa Karatekin xxx, Fatih Yorumez (L) xx, Serkan Koçak (L) xx, Berkan Gecekuşu x
Antrenör: Rasim Acar
Setler: 25-15,25-20,22-25, 23-25- 14-16
Süre: 116 dakika (22-26-25-27-16) - KOCAELİ
- Kaynak: İHA
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