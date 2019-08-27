Son Dakika Haberleri: TVF Genel Müdürü Sönmez: "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında...
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TVF Genel Müdürü Sönmez: "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında...

49 dakika önce

TVF Genel Müdürü Sönmez: "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek.

TVF Genel Müdürü Sönmez:

TVF Genel Müdürü Sönmez: "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek."

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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