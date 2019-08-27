TVF Genel Müdürü Sönmez: "Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi...
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TVF Genel Müdürü Sönmez: "Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:26 Kaynak: AA
TVF Genel Müdürü Sönmez: "Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde."
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