TVF Genel Müdürü Sönmez: "Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak.
49 dakika önce
TVF Genel Müdürü Sönmez: "Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:28 Kaynak: AA
TVF Genel Müdürü Sönmez: "Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız."
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