TVF ile BtcTurk arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

TVF ile BtcTurk arasında iş birliği anlaşması imzalandı

18.05.2021 15:22
TVF ile BtcTurk arasında iş birliği anlaşması imzalandı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile kripto para alım satım platformu BtcTurk arasında milli takımlar ana sponsorluğu için iş birliği anlaşması yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile kripto para alım satım platformu BtcTurk arasında milli takımlar ana sponsorluğu için iş birliği anlaşması yapıldı.

Anlaşmayla ilgili çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ve milli sporculardan Meryem Boz ile Oğulcan Yatgın katıldı.

Burada açıklamada bulunan Mehmet Akif Üstündağ, sözlerine tüm katılımcılara teşekkür ederek başladı.

Üstündağ, 2021'in voleybol yılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yoğun ve heyecanlı milli takım takvimimizin hemen öncesinde BtcTurk ile imzaladığımız sponsorluk anlaşmasından dolayı çok mutluyum. BtcTurk'ün bizlerin yanında olması çok önemli. Bu değerli aileyle yolumuz kesiştiği için Türk voleybolu adına çok şanslı hissediyor ve huzurunuzda Özgür Güneri'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Özgür Bey'le bir araya geldiğimizde, 'Voleybolun değerine değer katmak için elimizden ne geliyorsa biz varız.' dedi. Ben de kısa ve öz bir şekilde bu yol arkadaşlığında beraber yürümenin çok önemli olduğunu, bize verdikleri destekten sonra büyük başarılara imza atacağımızı belirttim. Kendisi de 'Yanınızdayız.' dedi. BtcTurk'ün milli takımların yanı sıra olimpiyatlara giden bireysel sporculara da vermiş olduğu destek, Türk sporu adına çok önemli. İnşallah bunu uluslararası organizasyonlarda madalyalarla süsleriz ve sponsorlarımızı mutlu etmiş oluruz. Sağlıklı günlerde, dolu tribünlerde buluşmayı temenni ediyorum."

Güneri: "Sözleşmede kaç yıl yazdığının hiçbir önemi yok"

BtcTurk Üst Yöneticisi Özgür Güneri, anlaşmanın kağıt üzerinde 2 yıllık olduğunu ancak uzun yıllar voleybolun içinde bulunmak istediklerini söyledi.

Kendi iş dallarında sürdürülebilir başarı bakış açısıyla ilerlediklerini ve aynı şeyi paydaşlarında da gördüklerini anlatan Güneri, "Sözleşmede kaç yıl yazdığının hiçbir önemi yok. Ana sponsor olmamızın nedeni, sürdürülebilir ve istikrarlı başarı. TVF çok zorlu bir döneme giriyor. Biz de madden ve manen bu süreçte onları desteklemek, yeni nesil takımın yanında olmak ve beraber gururlanmak istiyoruz. TVF ile çok yeni ve heyecanlı bir döneme adım attığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kripto para dünyasının 12 yıldır varlığını sürdürdüğünü ve kendilerinin de 8 yıldır burada bulunduğunu dile getiren Güneri, şunları aktardı:

"BtcTurk olarak paydaşlarımızı destekleme konusunda çok istekliyiz. Bizim için önemli olan konulardan bir tanesi, Türkiye'de oluşturduğumuz değeri milli takımlar üzerinden geri döndürmek, onların başaracakları hedeflere destek olabilmek. Önümüzde Tokyo Olimpiyatları ile Avrupa Şampiyonası var. Bunların ötesinde TVF'nin ekip olarak başardıkları var. TVF'yi desteklemekten, yeni nesil takımın yanında yol yürüyecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadın Milli Voleybol Takımı'mız olimpiyatlarda temsil edilen tek takım. Bunun yanı sıra 21 olimpiyat sporcumuza da destek olduk. Türk sporuna katkıda bulunmak ve daha ileriye götürmek için yürüyüşümüze devam etmek istiyoruz."

Milli sporculardan Meryem Boz, federasyonun güçlerini birleştirdiği sponsorlukların kendileri için önemine değindi. Kendilerini yalnız bırakmayan BtcTurk'e teşekkür eden Meryem, VakıfBank'a transferine ve Eskişehir'in Süper Lig'de takımı olmaması sorusuna, "VakıfBank'a büyük katkı yapacağımı düşünüyorum. Eskişehirliyim. Eskişehir çok güzel bir şehir. Süper Lig'de oradan bir takım olmasını ben de çok isterdim. Eskişehir'e yakışır." yanıtını verdi.

Oğulcan Yatgın ise voleybolun Türkiye'de en başarılı spor dallarından olduğunu ve BtcTurk'ün desteğinin kendilerini daha başarılı kılacağını vurguladı.

Törenin sonunda başkan Akif Üstündağ, Özgür Güneri'ye 27 numaralı milli takım forması hediye etti ve plaket takdiminde bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kripto paralar, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TVF ile BtcTurk arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika Spor


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