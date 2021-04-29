TVF ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

TVF ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

29.04.2021 18:47
TVF ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen imza törenine; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanları Prof. Dr. Fazlı Polat ve Prof. Dr. Erdal Zorba katıldı.

TVF ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol, sporcuların yetenek taraması, atletik performans testleri, spor sakatlıklarından korunma, antrenörlerin eğitimleri, proje temelli ortak çalışmalar ve çeşitli bilimsel araştırmalarda iş birliğinin yürütülmesini kapsıyor.

İmza töreninde konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ülkemizin önemli üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan son derece mutlu ve memnunuz. Sayın Rektörümüzün spora bakış açısı ve ekibinin sporun gelişmesi için verdikleri destek bizleri çok mutlu etti. Bu vesileyle de sporun geliştirilmesi ve katkı yapılması anlamında bugün bir araya geldik. Bugün imzaladığımız iş birliği protokolümüzü en kısa sürede hayata geçireceğiz. Sayın Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise "Takım sporlarında en başarılı spor federasyonu ile iş birliği yapmaktan dolayı çok memnunuz. Bugün imzaladığımız protokol anlaşmasıyla spora ve sporcuya yapacağımız katkı için memnunuz. Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İmza töreninin ardından Rektör Yıldız, TVF Başkanı Üstündağ'a adına yapılmış olan fidan dikiminin sertifikasını takdim etti.

Üstündağ ise Yıldız'a teşekkür plaketi ile isminin yazılı olduğu milli takım formasını takdim etti. Başkan Üstündağ ayrıca Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanları Prof. Dr. Fazlı Polat ile Prof. Dr. Erdal Zorba'ya da isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Gazi Üniversitesi, Akif Üstündağ, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TVF ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika Spor


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