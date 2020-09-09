TVF Plaj Voleybolu Kulüpler ve Veteranlar Türkiye Şampiyonaları İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Plaj Voleybolu Kulüpler ve Veteranlar Türkiye Şampiyonalarının 11-13 Eylül'de Selçuk ilçesindeki Pamucak plajında düzenleneceği belirtildi.
TVF'den yapılan açıklamada, şampiyonalara 25 veteran ve 30 kulübün katılacağı, organizasyonun 18 ve 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarının oynanacağı 4 sahada yapılacağı bildirildi.
Müsabaka programı ve grupların yarın akşam ilan edileceği şampiyonalar, 13 Eylül Pazar günü tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:49 - Kaynak: AA
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