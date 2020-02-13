TVF Platform Ortak Kartlı Sistemler'e yüzde 20 ortak oluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TVF Platform Ortak Kartlı Sistemler'e yüzde 20 ortak oluyor - Son Dakika Ekonomi

TVF Platform Ortak Kartlı Sistemler'e yüzde 20 ortak oluyor

29 dakika önce

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Platform Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi'ne yüzde 20 ortak olma kararı aldı.

TVF Platform Ortak Kartlı Sistemler'e yüzde 20 ortak oluyor, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Platform Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi'ne yüzde 20 ortak olma kararı aldı.

TVF'den ypılan açıklamada şöyle denildi: "Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ, 23 Eylül 2019 tarihinde ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve ülkemizde ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından kurulmuştur. Türkiye Varlık Fonu olarak bu ortaklığı, yol haritamızda belirttiğimiz, varlıklarımıza değer katma ve finans piyasalarının gelişmesini destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz."


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:27 Kaynak: DHA
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